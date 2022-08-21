رجحت إدارة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أسباب حدوث التسمم الذي أصاب مجموع

رجحت إدارة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أسباب حدوث التسمم الذي أصاب مجموعة من المواطنين في مدينة الزاوية إلى تردي شبكة الكهرباء وحالات الانقطاع المتكررة والتي تناهز 8 ساعات مما يسهم في ارتفاع درجات الحرارة ونمو بكتيري متزايد، إضافة إلى تردي أنواع الدجاج المستورد، كما أكدت الإدارة ارتفاع عدد حالات التسمم إلى 65 حالة، أغلبها من المطاعم العاملة بالمدينة.

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