تحذير من هيئة الإرصاد السودانية بمعدلات غير مسبوقة للأمطار هذا العام. بلغ يوم ا

تحذير من هيئة الإرصاد السودانية بمعدلات غير مسبوقة للأمطار هذا العام.🌧⛈🌧

بلغ يوم امس (السبت) عدد قتلى السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة إلى 79 شخصاً، وإصابة نحو 30 شخصا، و تضرر عشرات الآلاف من المنازل، لاسيما في ولاية الجزيرة ، (وسط السودان)، وانهيار أكثر من 35 ألف منزل بشكل كلي وجزئي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي موسم هذا العام من الأمطار أعلي من المعدلات المتوقعة، وغالبية ولايات السودان ستشهد معدلات عالية للأمطار مما يتطلب اخذ الحيطه والحذر خاصة المناطق المنخفضة والتي تأتيها السيول بكثافة.

وأعلنت الأمم المتحدة في أحدث تقرير لها أن نحو 136 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد تضرروا من جراء هذه الأمطار و السيول.

((اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه))







