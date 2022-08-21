أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، زيادة إنتاج حقل الفارغ – أكبر حقول الغ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، زيادة إنتاج حقل الفارغ – أكبر حقول الغاز في ليبيا – تدريجيًا إلى أن وصل إلى معدل 149 مليون قدم مكعب من الغاز و90 ألف برميل من المكثفات في اليوم، وذكرت المؤسسة في بيان لها نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن فريق العمل بدأ إجراء الاختبارات التجريبية في 15 أغسطس الجاري.

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