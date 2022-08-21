رجل الأعمال حسني بي: – من المؤسف أن عبد الحميد الدبيبة أنكر الركود الاقتصادي مس

رجل الأعمال حسني بي:

– من المؤسف أن عبد الحميد الدبيبة أنكر الركود الاقتصادي مستدلا بارتفاع الطلب على العملة الأجنبية من خلال مصرف ليبيا المركزي، والركود التضخمي أو النمو الاقتصادي تأثيره ببيع العملة ثانوي و ليس رئيسي.

– مصرف ليبيا المركزي ينشر مبيعات العملة للمصارف التجارية شهريًا وكان على الدبيبة الاطلاع على التقارير قبل أن ينكر الواقع، وما لم يقرأه الدبيبة من خلال منشورات مصرف ليبيا المركزي أن الطلب على العملة انخفض خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 13%، والطلب على العملة الأجنبية خلال شهر يوليو 2022 مقارنة بيوليو 2021 انخفض 39%.

– تبرير الدبيبة لإقفال المحلات التجارية ناتج عن نمو التحول للبيع الإلكتروني On Line، وانخفض الطلب على حوالات Visa وMastercard وWU مباشرة الوسيلة للتسويات النقدية للطلب والتسوق الإلكتروني بنسبة 30% خلال سبعة أشهر 2022، وخلال شهر يوليو 2022 الانخفاض تعدى 39% المعدل العام للسبعة أشهر، و أتمنى من الدبيبة الواقعية؛ لأن الإنكار لا يخرج ليبيا من أزمتها.

#ليبيا_24

2022-08-21 21:19:08

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