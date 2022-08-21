يباشر منتخب ليبيا الأولمبي لكرة القدم يوم الثلاثاء، تدريباته في مدينة البيضاء اس

يباشر منتخب ليبيا الأولمبي لكرة القدم يوم الثلاثاء، تدريباته في مدينة البيضاء استعدادا لمواجهة المنتخب الرواندي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة المنتخب المستهدفة للمعسكر التحضيري لخوض غمار التصفيات المؤهلة للأولمبياد، والتي ستبدأ في 19 من سبتمبر وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه.

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