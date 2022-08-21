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يباشر منتخب ليبيا الأولمبي لكرة القدم يوم الثلاثاء، تدريباته في مدينة البيضاء اس

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

يباشر منتخب ليبيا الأولمبي لكرة القدم يوم الثلاثاء، تدريباته في مدينة البيضاء استعدادا لمواجهة المنتخب الرواندي في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة المنتخب المستهدفة للمعسكر التحضيري لخوض غمار التصفيات المؤهلة للأولمبياد، والتي ستبدأ في 19 من سبتمبر وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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