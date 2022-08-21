الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي:

– السياسات العبثية لحكومة الدبيبة لها تدعايات سلبية على الاقتصاد الليبي.

– الأزمة لا تنحصر في محاولة توظيف الأمر لأهدافه من تعزيز وضعه وشعبيته، وإنما في وعدهم بما لا يمكن للاقتصاد والوضع العام في البلاد تحمله.

– القروض الإسكانية منظومة متكاملة تتعلق بالبنوك والنظام الإداري وتثبيت الملكية، وهناك عقبات كثيرة تواجه ذلك.

– الحكومة لم توضح بشكل كافٍ من أين ستتحصل على المخصصات المالية لتمويل تلك القروض، ومشروعات البناء المرتبطة بها.

– تلك المبادرات والتي لا تعتمد في الأرجح على برامج ودراسات علمية ومحددة الأولويات لن تسفر عن حل مشكلة الإسكان وإحداث رواج عقاري واقتصادي وتنموي.

#ليبيا_24

2022-08-22 00:04:21

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