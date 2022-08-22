عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي: – باشاغا لم يعد أمامه سوى الحل العسكري ل

عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي:
– باشاغا لم يعد أمامه سوى الحل العسكري لدخول العاصمة فجميع المحاولات السلمية لم تعد مجدية.
– الدبيبة ليس قائد ثورة أو ليفرط الناس في حياتهم من أجله.
– الصدفة جاءت بالدبيبة للحكم، ومن يقفون خلفه طمعًا في مزيد من المال، والجميع سيتخلى عنه حال حدوث أي اشتباكات.
– أسامة جويلي وسالم جحا وفتحي باشاغا قيادات عسكرية قدّمت الكثير، ولديها احترامها على المستوى العسكري.
– بعض السفراء في ليبيا هدفهم حصول فوصى عسكرية أو تمكين دبيبة، وعلى رأسهم السفارة الإنجليزية التي تلعب الدور المباشر لإضفاء الشرعية لحكومة دبيبة.
– الدبيبة يموّل قوّات دعم الدستور ولواء ليبيا الذي قام بتشكيله بميزانية تتعدى 200 مليون دينار.
#ليبيا_24
2022-08-22 02:22:38
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