عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي: – باشاغا لم يعد أمامه سوى الحل العسكري ل

عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي:

– باشاغا لم يعد أمامه سوى الحل العسكري لدخول العاصمة فجميع المحاولات السلمية لم تعد مجدية.

– الدبيبة ليس قائد ثورة أو ليفرط الناس في حياتهم من أجله.

– الصدفة جاءت بالدبيبة للحكم، ومن يقفون خلفه طمعًا في مزيد من المال، والجميع سيتخلى عنه حال حدوث أي اشتباكات.

– أسامة جويلي وسالم جحا وفتحي باشاغا قيادات عسكرية قدّمت الكثير، ولديها احترامها على المستوى العسكري.

– بعض السفراء في ليبيا هدفهم حصول فوصى عسكرية أو تمكين دبيبة، وعلى رأسهم السفارة الإنجليزية التي تلعب الدور المباشر لإضفاء الشرعية لحكومة دبيبة.

– الدبيبة يموّل قوّات دعم الدستور ولواء ليبيا الذي قام بتشكيله بميزانية تتعدى 200 مليون دينار.

#ليبيا_24

2022-08-22 02:22:38

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