دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الإثنين

22/ 08 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

درجات الحرارة معتدلة على اغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح مابين (30-34)مْ على مناطق الشمال مع رطوبة عالية، ومابين (37-41) مْ على مناطق الجنوب.

وتتكاثر السحب من حين لأخر على اغلب مناطق الشمال واحتمال سقوط رخات متفرقة من المطر بداية من مساء هذا اليوم خاصة على بعض المناطق الممتدة من الخمس وباتجاه الشرق إلى الجبل الأخضر، ومن المتوقع ان تكون جيدة يوم الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال سقوط حبات البرد.

والله اعلم