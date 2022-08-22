عاجل| نقلا عن مصادر: شهود عيان: عناصر مسلحة تابعة لقوات #الكرامة، تقصف منطقة بوه

عاجل| نقلا عن مصادر: شهود عيان: عناصر مسلحة تابعة لقوات #الكرامة، تقصف منطقة بوهادي بمدينة #سرت بالاسلحة الثقيلة.

ــ القصف أسفر عن سقوط قذيفة هاون على أحد المنازل، دون وقوع أضرار بشرية.

ــ أكثر من 75 سيارة عسكرية و13 دبابة، والعديد من المدرعات، يُحاصرون منطقة بوهادي، بذريعة القبض على تُجار المخدرات.

ــ توجد نقاط استيقاف خارج المنطقة، تقـوم بحملات تفتيش مكثفة لسيارات المواطنين، والتفـوه لهم بألفاظ نابية.

ــ سبب الحصار تعليق بعض شباب منطقة بوهادي، للأعلام الخضراء، بعد هجوم قوات الكرامة، على أحد الأحياء بالمنطقة، وترويع الأهالي بالرماية والأسلحة المتوسطة

ــ قوات الكرامة قطعت شبكتي الاتصالات “المدار وليبيانا” عن المنطقة، وتم فرض حظر التجوال، وغلق جميع المحلات التجارية والخدمية، ووضع بوابات كل 500 متر.

#السبق

2022-08-22 10:59:56

1661165996