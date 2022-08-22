نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين (2022/08/2

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الإثنين (2022/08/22)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة على الساحل الممتد من الخمس الى سرت.

• الريح شرش ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• تتكاثر السحب من حين الى أخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة يوم الغد على ساحل الجبل الأخضر يصحبها خلايا من السحب الرعدية مع فرصة لظهور السحب القمعية في البحر.

• الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة يوم الغد بسبب سقوط الامطار.