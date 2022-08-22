عضو مجلس النواب علي السباعي، عبر فيسبوك: – أدرك تماما، كما يدرك غيري، بأنكم كنت

عضو مجلس النواب علي السباعي، عبر فيسبوك:

– أدرك تماما، كما يدرك غيري، بأنكم كنتم في التيه، واأن السراج وحكومته أوصد أمامكم كل الأبواب، ومارس عليكم جميع أنواع الهجر والاقصاء.

– أدرك تماما، كما يدرك غيري، أن الدبيبة فتح لكم الأبواب التي كانت أمامكم مغلقة، وأدناكم بعد أن كنتم مبعدين، ودعم مؤسساتكم بعد أن كادت تنتهي من حصار السراج وحكومته.

– وسواء فعل ذلك الدبيبة لوجه الله، أم أرادكم أن تصطفوا خلفه دعما لبقائه في السلطة، كما هي عادة الحكام، فهذا لا يهم.

– أدرك تماما، كما يدرك غيري ، أنكم تخوضون معركة وجود، وأنكم تسميتون في الدفاع عن حكومة الدبيبة ، التي قلتم عنها من قبل “حكومة ستيفاني لا تمثلني!”,خوفا من الرجوع إلى التيه الذي كنتم فيه، وخوفا من شبح الإقصاء والهجر الذي مورس عليكم.

– كل ما ما تقدم سائغ ومشروغ، المأخذ الكبير عليكم، هو جعل قضيتكم هذه هي قضية الدين و الوطن والمبادئ والقيم ودماء الشهداء، وجعل من خالفكم خائن وعميل ومتاجر يالقيم والمبادئ، بل ذهب ببعض متطرفيكم أن جعل معسكر مخالفيه معسكر كفر وردة!.

– ولأجل هذا تحديدا تتوالى الردود عليكم ، حتى يدرك أتباعكم قبل غيرهم من الناس، السبب الحقيقي وراء استماتتكم في هذه المعركة .

#ليبيا_24

2022-08-22 13:34:50

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