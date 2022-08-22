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أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، مكالمة هاتفية مع المبعوث الخاص

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش، مكالمة هاتفية مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وأكد الطرفان خلال اللقاء ضرورة تعيين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة لتسريع العملية السياسية والوصول إلى قاعدة دستورية تُمهد لإجراء الانتخابات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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