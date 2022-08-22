صور | المنفي واللافي والدبيبة يشاركون في اجتماع عسكري موسع بحضور رؤساء الاركانات التابعين لوزارة دفاع حكومة الدبيبة. (إعلام الحكومة) #ليبيا #المرصد
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