رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الهادي الصغير:
– الحافي رفض أداء المستشارين لليمين القانونية أمامه ما دفعنا لإصدار قانون يسمح للمستشارين الجدد بأداء اليمين أمام رئاسة المجلس
– الحافي تواصل مع المستشارين الجدد وطالبهم بالحضور للمحكمة العليا وأداء اليمين أمامه لكنهم رفضوا لوجود قانون ملزم من البرلمان
– الحافي لديه تخوفات من المستشارين الجدد بأن يقوموا بتغييره في أول جمعية عمومية
– 39 مستشاراً بالمحكمة العليا أدوا اليمين القانونية أمام رئاسة المجلس وتغيب بعضهم لظروف خاصة
– أسماء المستشارين المرشحين جاءت من رئيس المحكمة العليا محمد الحافي
– الخطوة طبقا للقانون الأخير ولن تسبب في انقسام المؤسسة القضائية.
#ليبيا_24
2022-08-22 14:54:53
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