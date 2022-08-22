رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الهادي الصغير:

– الحافي رفض أداء المستشارين لليمين القانونية أمامه ما دفعنا لإصدار قانون يسمح للمستشارين الجدد بأداء اليمين أمام رئاسة المجلس

– الحافي تواصل مع المستشارين الجدد وطالبهم بالحضور للمحكمة العليا وأداء اليمين أمامه لكنهم رفضوا لوجود قانون ملزم من البرلمان

– الحافي لديه تخوفات من المستشارين الجدد بأن يقوموا بتغييره في أول جمعية عمومية

– 39 مستشاراً بالمحكمة العليا أدوا اليمين القانونية أمام رئاسة المجلس وتغيب بعضهم لظروف خاصة

– أسماء المستشارين المرشحين جاءت من رئيس المحكمة العليا محمد الحافي

– الخطوة طبقا للقانون الأخير ولن تسبب في انقسام المؤسسة القضائية.

#ليبيا_24

2022-08-22 14:54:53

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