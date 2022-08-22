// رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا: – التقيت بمجموعة من رجال الأعمال وا

📸 // رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا:

– التقيت بمجموعة من رجال الأعمال والتجار بمدينة مصراته، يوم الأحد 21 أغسطس 2022 وذلك للحديث حول الوضع السياسي وتأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني.

– استمعت من الحضور عن ما يعانيه القطاع الخاص من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ، وكذلك خطة الحكومة الليبية لتنشيط عجلة الاقتصاد.

– تطرقنا للحديث حول وضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

– شددت على دعم الحكومة للقطاع الخاص و التشجيع على الشراكة بين القطاع الخاص والعام وكذلك الشراكة بين الشركات المحلية والأجنبية .

#ليبيا_24











2022-08-22 14:44:47

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