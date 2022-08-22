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صور | باشاآغا: ألتقيت بعدد من رجال الأعمال والتجار في #مصراتة لمناقشة الوضع السي

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | باشاآغا: ألتقيت بعدد من رجال الأعمال والتجار في #مصراتة لمناقشة الوضع السياسي وتأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني، ووضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف. (تغريدة) #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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