صور | باشاآغا: ألتقيت بعدد من رجال الأعمال والتجار في #مصراتة لمناقشة الوضع السي

صور | باشاآغا: ألتقيت بعدد من رجال الأعمال والتجار في #مصراتة لمناقشة الوضع السياسي وتأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني، ووضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف. (تغريدة) #ليبيا #المرصد