طالب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، باتخاذ التدابير اللازمة لعلاج التكدس الوظيفي في القطاع العام، وحث شكشك الحكومة على عدم التوسع في إنشاء الأجسام الإدارية، مشددًا على وزارة الخدمة المدنية إلزام جميع الجهات الحكومية بإعداد تصور للهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية وفق الاحتياجات الفعلية لهذه الوحدات.

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