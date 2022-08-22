عاجل

نفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الإثنين، الأخبار ا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الإثنين، الأخبار المتداولة عن سقوط طائرة تحمل ركابًا من الحقول النفطية إلى بنغازي تتبع لشركة الخليج العربي أو طيران النفط أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية، وفق منشور عبر صفحتها على فيسبوك، وفي وقت سابق، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب، أن وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة استهدفت طائرة تصوير مسيَّرة مجهولة بالقرب من قاعدة بنينا ببنغازي وأسقطتها.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك