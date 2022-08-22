#عاجل.. اللجنة التحضيرية لاتحاد وتآلف مدن وقبائل الجنوب تعلن، في بيان مرئي، قيام حكومة (ثالثة) مستقلة لخدمة أبناء الجنوب على غرار شرق #ليبيا وغربها.

البيان: مضطرون للاستعانة بكل هيئات ومنظمات المجتمع الدولي في الإعلان عن هذه الحكومة تحت وطأة الوعود الكاذبة والتجاهل المستمر.

البيان: نتخذ هذا القرار بإرادة الجماهير الشعبية دون التفريط في وحدة ليبيا أو السعي لتقسيمها.

البيان: نتقدم صفوف الجماهير الغاضبة لإزالة الجاثمين على المراكز الرئاسية دون أن يحققوا شيئًا لصالح المواطن.

البيان: الجاثمين على المراكز الرئاسية صاروا أدوات بيد السفراء لدول أجنبية تستدعيهم متى شاءت لأجل خداع الشعب ولتمديد وإطالة الأزمات.

البيان: سنمضي في بناء هذا الجسم الاجتماعي الوطني المعبر عن مطالب أبناء الجنوب

البيان: أسسنا اتحاد مدن وقبائل الجنوب إحساسًا بما يعانيه سكان الجنوب من إهمال وتهميش ومن أزمات ومختنقات أمنية واقتصادية.

البيان: قررنا ذلك بسبب إهمال من تصدروا المشهد السياسي في البلاد طيلة عقد من الزمن وأكثر.

البيان: قررنا ذلك بسبب إخفاق الحكومات المُتعاقبة الفاشلة التي تُدار أمورها من قبل الدول الأجنبية التي أسهمت في تدمير البلاد.

البيان: الجنوب زاخر بالموارد وهو السند الحقيقي لدخل ليبيا من مبيعات النفط. #السبق

2022-08-22 23:29:34

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