عاجل ليبيا نيوز

الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها العميق من التهديدات المتكررة باحتمال نشوب مواجه

تم النشر منذُ 47 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها العميق من التهديدات المتكررة باحتمال نشوب مواجهات في طرابلس وتدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: ندعو الذين يخاطرون بالانجرار إلى العنف في ليبيا إلى إلقاء أسلحتهم
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: عدم الاستقرار في ليبيا يذكر بالحاجة الملحة إلى تعيين ممثل أممي خاص لاستئناف جهود الوساطة
نيد برايس: نحث القادة الليبيين على الالتزام دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك