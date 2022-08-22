الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها العميق من التهديدات المتكررة باحتمال نشوب مواجهات في طرابلس وتدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: ندعو الذين يخاطرون بالانجرار إلى العنف في ليبيا إلى إلقاء أسلحتهم
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: عدم الاستقرار في ليبيا يذكر بالحاجة الملحة إلى تعيين ممثل أممي خاص لاستئناف جهود الوساطة
نيد برايس: نحث القادة الليبيين على الالتزام دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات
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الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها العميق من التهديدات المتكررة باحتمال نشوب مواجه
الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها العميق من التهديدات المتكررة باحتمال نشوب مواجهات في طرابلس وتدعو جميع الأطراف إلى وقف التصعيد
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