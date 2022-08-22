المركز الإعلامي لتنسيقية معيدي #ليبيا: نطالب حكومة #الدبيبة التي أصدرت قرار الزي

المركز الإعلامي لتنسيقية معيدي #ليبيا: نطالب حكومة #الدبيبة التي أصدرت قرار الزيادة بالاستجابة لمطالبنا والنظر فيها بصفتها الجهة التنفيذية وإلا سنستمر في التظاهر أمام مبنى رئاسة الوزراء.

– لم يتم زيادة رواتب المعيدين رغم صدور قرار رسمي من رئاسة الحكومة يقضي بتنفيذ سريان القانون رقم 4 لزيادة رواتب المعيدين إسوة بالعاملين بالتعليم العالي.

– نطالب بالإفراج عن مرتباتنا المتوقفة وتخصيص مبالغ لتنفيذ تفويضاتنا المالية للدارسة في الخارج والمتوقفة منذ سنة 2014. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-23 00:56:13

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