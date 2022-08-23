عبد الرحمن ميلاد الشهير بـ “البيدجا”:

– استمريت – في إشارة لعبدالحميد الدبيبة- في إيهام الناس أنك وزير الدفاع ولا توجد دولة أصلا ومنتهكة وتوهمً في الشباب بالقروض.

– لا حياة لمن تنادي يا أبناء بلادي الوطن ينادي والعائلة المارقة لعبت في البلاد.

– قد سكتنا على الظلم وحفاظا على السياده الليبية، ولم نتكلم عن حقوقنا المشروعة «كـ بحرية ليبية» ولم تتنبهوا إلى ما أنجزنا في فترة الحكومة الوهمية.

– لم تعط الحكومة الوهمية أهمية للبحر كوزير دفاع، ولم تنظر ماذا فعل حرس السواحل في البحر ولم تنظر للأكاديمية البحرية التي يدرس فيها من جميع ربوع ليبيا ولا للشعب الليبي.

#ليبيا_24

2022-08-23 01:45:26

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