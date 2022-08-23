المحلل السياسي خالد الترجمان:

– عبد الحميد الدبيبة يحاول القيام بكل شيء للبقاء في منصبه، بما في ذلك تعيين الإخوان في مناصب في الدولة.

– الدبيبة مستعد لفعل أي شيء للبقاء في السلطة، لذلك لا أستغرب من محاولته الآن التحالف مع الإخوان المسلمين.

– مصطفى أبو فناس الذي عينه الدبيبة في منصب رئيس لمجلس إدارة شركة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار المساهمة كان دائمًا موجودًا في كل الأدوار، وهو أحد أبرز أذرعة الإخوان داخل كل مؤسسات الدولة والوزارات وأمثاله كثيرون الذين يدخلون الآن للوزارات والمحافظ الاستثمارية ومؤسسات الدولة لبناء كوادر حزبية للإخوان في هذه القطاعات.

#ليبيا_24

2022-08-23 02:53:34

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