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صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تستقبل أعضاء برلمان الشباب عن دوا

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تستقبل أعضاء برلمان الشباب عن دوائر الجنوب لبحث سبل التعاون بين الطرفين. (اعلام الوزارة) #ليبيا #المرصد




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ليبيا مباشر

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