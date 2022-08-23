صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تستقبل أعضاء برلمان الشباب عن دوا

صور | مبروكة توغي وزيرة الثقافة بحكومة الدبيبة تستقبل أعضاء برلمان الشباب عن دوائر الجنوب لبحث سبل التعاون بين الطرفين. (اعلام الوزارة) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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