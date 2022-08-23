عضو مجلس #النواب علي #الصول: ما يقوم به رئيس #المحكمة_العليا المتقاعد محمد #الحا

عضو مجلس #النواب علي #الصول: ما يقوم به رئيس #المحكمة_العليا المتقاعد محمد #الحافي مخالف للقانون و #الدستور، وما قام به يعتبر رد فعل على تعيين مجلس النواب لرئيس جديد ومستشارين للمحكمة.

– الآن هو يعتبر نفسه الأمر الواقع، وهذا يهدد بانقسام في المؤسسات القضائية نحن في مجلس النواب لا نتمناه.

– تصريحاته الأخيرة والبيان الذي صدر منه بشأن رئاسته للمحكمة العليا متناقض مع مراسلاته للبرلمان بخصوص تمديد مهمته في المحكمة العليا، رغم وصوله إلى سن التقاعد، وكذلك اقتراحه لقائمة من المستشارين، وهو ما تم رفضه من قبل مجلس النواب وأيضًا من قبل المجلس #الأعلى_للقضاء. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-23 03:55:42

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