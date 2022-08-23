عضو مجلس النواب علي أبوزريبة: – ليبيا غربها وشرقها وجنوبها يلتفون حول الحكومة ا

عضو مجلس النواب علي أبوزريبة:
– ليبيا غربها وشرقها وجنوبها يلتفون حول الحكومة الليبية فتحي باشاغا، ضد أطماع المارقين الذين جعلوا من أنفسهم أجندة تحركهم بعض الدول لتحقيق مصالحهم.
– نُحمل البعثة الأممية المسؤولية عن ما آلت إليه الأمور في ليبيا.
– البعثة الأممية تغاضت عن اتهام بعض الشخصيات الليبية بتلقي الرشاوى في جنيف.
– البعثة الأممية لم تكشف نتائج التحقيقات التي ادعت إجرائها وقفزت على الحقائق بإطالة عمر الأزمة.
– البعثة الأممية فشلت في اتخاذ خطوات صحيحة في ليبيا، وأوصلت البلاد إلى انسداد سياسي.
– الانسداد السياسي تسبب في فشل كل محاولات الوساطة الهادفة إلى تجنيب الليبيين الدخول في الصراع العسكري على السلطة، التي جرتنا إليه الحكومة المغتصبة.
– نرفض أي تصريحات مهينة تصدر عن أي مسؤول أو مبعوث أممي انتهت ولايته وأثبت فشله ويحاول التبرؤ من هذه الحقيقة بتحميل المسؤولية للقادة السياسيين الليبيين.
– ندعو المبعوثين لأن يكونوا على قدر المسؤولية التي تولوها، ويكشفوا أمام كل الليبيين عن أصحاب المطامع الشخصية أو من يعملون لمطامع ومصالح دول خارجية.
– نتائج الاتفاق بين النواب والدولة كانت بعيدة عن كل التجاذبات الخارجية.
– الحكومة الجديدة كانت بعيدة عن كل المخابرات والسياسات الخارجية، ورغم ذلك لا تزال الحكومة المغتصبة للسلطة تحتمي بمجموعتين أو ثلاث مجموعات مسلحة.
– هذه المجموعات المسلحة تسيطر على القرار السياسي في طرابلس، وتعرقل وصول الحكومة الليبية إلى مقراتها واستلام مؤسساتها ومباشرة أعمالها.
– هذه التشكيلات المسلحة تتطابق مصالحها مع حكومة العائلة والمعارضة لقيام الدولة الليبية.
– نستغرب محاولات بعض الأطراف التسويق لحكومة ثالثة، ونشيد بالموقف التاريخي للنواب الذي رفض التعاون أو التنسيق مع أي جناح خارجي أو مخابراتي أو أي أجندات أخرى.
– لن نقف مكتوفي الأيدي أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمن بلادنا ونهب خيراته ومقدراته ومن يحاول عرقلة قيام الدولة الليبية.
#ليبيا_24
2022-08-23 02:45:20
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