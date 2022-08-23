المحلل السياسي خالد #الترجمان: #الدبيبة يحاول القيام بكل شيء للبقاء في منصبه، بم

المحلل السياسي خالد #الترجمان: #الدبيبة يحاول القيام بكل شيء للبقاء في منصبه، بما في ذلك تعيين #الإخوان بمناصب في الدولة.

– الدبيبة مستعد لفعل أي شيء للبقاء في السلطة، لذلك لا أستغرب من محاولته الآن التحالف مع الإخوان المسلمين.

– مصطفى #أبوئفناس الذي عينه الدبيبة في منصب رئيس لمجلس إدارة شركة #محفظة_ليبيا_أفريقيا للاستثمار المساهمة كان دائمًا موجودًا في كل الأدوار، وهو أحد أبرز أذرع الإخوان داخل كل مؤسسات الدولة والوزارات وأمثاله كثيرون الذين يدخلون الآن للوزارات والمحافظ الاستثمارية ومؤسسات الدولة لبناء كوادر حزبية للإخوان في هذه القطاعات. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-08-23 03:00:10

1661223610