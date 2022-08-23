نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (23/08/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الثلاثاء (23/08/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم على الساحل الممتد من مصراتة الى سرت مع احتمال سقوط امطار خفيفة.

• الريح براني على ساحل زوارة وشرش الى بحري على باقي الساحل ســـرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

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• الساحل من الخليج إلى طبرق:

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• تتكاثر السحب من حين الى أخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة اليوم قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية مع فرصة لظهور السحب القمعية في البحر.

• الريح غربي الى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-0.75) متر.

• البحر خفيف الموج ويكون هادئ صباح الغد على ساحل طبرق.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة متوسطة اليوم بسبب سقوط الامطار.