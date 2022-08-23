نشرة الأمطار اليومية 🌦🌧⛈
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ليبيا مباشر
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هطول أمطار غزيرة على منطقة توكرة شرق مدينة بنغازي المصدر: مؤسسة رؤية #بوابةإف
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
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