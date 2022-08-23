الحكومة الليبية في بيـــــــــان – إلى رجال ليبيا الشرفاء؛ أنتم عماد الوطن ومست

الحكومة الليبية في بيـــــــــان

– إلى رجال ليبيا الشرفاء؛ أنتم عماد الوطن ومستقبله؛ فلا تكونوا جنودا للظالمـــــــين؛ فحكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية.

– تنبه الحكومة الليبية الشرعية برئاسة فتحي علي باشاغا الجميع بلا استثناء بأنه لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعيـة واختار الوطن دون سواه.

– نمد أيدينا بالسلام ونسعى لحقن الدماء؛ لا للفتنة؛ لا لقتال الأخوة؛ لا للظلم والعدوان؛ من يحمل السلاح على الحكومة الليبية سيلاحقه القانــون ويحاكم على هذه الجريمة.

– العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها الحكومة الليبية.

#ليبيا_24

2022-08-23 13:49:58

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