تأكيدًا لما نشرته #السبق .. موقع “#ميليتري_إفريقيا” المتخصص في الشؤون العسكرية، يؤكد أن الطائرة المُسيرة التي أُسقطت قرب مطار #بنينا العسكري في مدينة #بنغازي من نوع “MQ-9 Reaper UAV”، وأنها أمريكية الصنع.

الموقع: هذا النوع من الطائرات تملكه كلاً من، #فرنسا و #إيطاليا و #المملكة_المتحدة، و #الولايات_المتحدة.

ــ ربما كانت أي من دول #الناتو، تُراقب أنشطة “الجيش الوطني الليبي” أو أنشطة مجموعات #فاغنر الروسية في المنطقة، دون إذن مسبق من السلطات الليبية.

ــ رئيس الاستحواذ بالقوات الجوية الأمريكية، ويل روبر: هذا النوع من الطائرات يتم إسقاطه بسهولة، ولا يمكن القبول به في ساحة المعركة، خاصة أن الولايات المتحدة تتطلع لمعارك عالية المستوى.

ــ شهدت مدينة #ترهونة، يوم 20 نوفمبر 2019م، واقعة مماثلة، حيث تحطمت طائرة من طراز “Q-9A Predator B” بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإيطالي. #السبق









2022-08-23 14:06:49

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