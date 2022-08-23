أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، بياناً، أكدت من خ

أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، بياناً، أكدت من خلاله أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت صلاحيتها ومدتها وليست لها شرعية، و نبّه البيان على الجميع بأنه لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية واختار الوطن دون سواه، و أضاف “نمد أيدينا بالسلام ونسعى لحقن الدماء، لا للفتنة، لا لقتال الأخوة، لا للظلم والعدوان، وأضاف من يحمل السلاح ضدّ الحكومة الليبية سيلاحقه القانون ويحاكم على هذه الجريمة”.

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