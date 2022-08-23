عاجل.. مصادرنا: وفد تركي رسمي برئاسة نائب جهاز المخابرات “جمال الدين #تشليك” ير

#عاجل.. مصادرنا: وفد تركي رسمي برئاسة نائب جهاز المخابرات “جمال الدين #تشليك” يرافقه ممثل عن الخارجية التركية وآخرين زار مدينة #مصراتة.

– الوفد التركي التقى في إحدى قاعات المنطقة الحرة بعدد من أعضاء المجلس البلدي مصراتة، وعدد من أعيان ونشطاء المدينة.

– أعرب الوفد التركي عن عمق العلاقات التاريخية مع الشعب الليبي غربا وشرقا وجنوبا، وتضامنه مع تطلعاته؛ لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

– نقل الوفد التركي رسالة رئاسية مضمونها ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم في #ليبيا، ونزع أي فتيل للصدام المسلح.

– طلب الوفد تدخل المجلس البلدي مصراتة وأعيانها؛ لحل مشكلة السلطة التنفيذية باعتبار رئيسيها تنحدر أصولهما من المدينة.

– الوفد أوضح بأنه نقل رسالة لعبدالحميد #الدبيبة مفادها الحفاظ على أمن العاصمة، وعدم استخدام السلاح للبقاء في السلطة.

– أكد الوفد على أن #تركيا ترفض الزج باسمها؛ لدعم أي طرف، وأنها تلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وستتعامل رسميا مع من تتوافق عليه الأجسام التشريعية الليبية. #السبق

2022-08-23 16:48:24

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