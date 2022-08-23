المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش:

– الحدث الوحيد الّذي يمكن أن يُحدث تغييرًا في مسار الأزمة السياسية في ليبيا هو فرض الأمر الواقع بالقوة لجعل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يتنازل عن منصبه، لانتحاله صفةَ رئاسة الحكومة بطريقة غير شرعية.

– استخدام القوّة يصبح ضرورة في وضع كالّذي تعيشه ليبيا، واصفًا الدبيبة وحكومته بـ”قطاع الطرق” الّذين يسيطرون على الوطن.

– هناك إرادة خارجية تقف وراء إبقاء الدبيبة في السلطة، وينظرون إليه على أنّه يفرض حالة “اللادولة” بما يحقق لهم مصالحهم في الدولة.

– تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة لهم يد في لعب هذا الدور.

#ليبيا_24

2022-08-23 15:15:08

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