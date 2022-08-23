ناقش وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل بوشيحة مع سفير جمهورية أندونيس

ناقش وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية سهيل بوشيحة مع سفير جمهورية أندونيسيا لدى ليبيا ، افاق التعاون في مجال الاستزراع المائي والثروة السمكية وللاطلاع على مقترح استحداث تخصص الصيد البحري والعلوم البحرية بالأكاديمية الليبية، وأكد وكيل الوزارة للشؤون التجارية على أهمية تبادل الخبرات وتقديم كافة التسهيلات لتعزيز دور رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين.

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