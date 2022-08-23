عاجل|| بيان القوى العسكرية والأمنية: ننأي بأنفسنا عن الصراعات السياسية ونؤكد أه

#عاجل|| بيان القوى العسكرية والأمنية: ننأي بأنفسنا عن الصراعات السياسية ونؤكد أهمية السلم الأهلي ورفض الاقتتال.

بيان القوى العسكرية والأمنية: تواصلنا مع كافة الأطراف من أجل الوصول لحلول سلمية لإنهاء الصراع القائم وهناك أطراف أخرى تسعى لوقوع الحرب ومصرة عليها لأغراض مختلفة.

بيان القوى العسكرية والأمنية: نحذر هذه الأطراف أننا سنكون للدفاع عن العاصمة وسلامتها في حال إصرارها على إشعال الفتنة والاقتتال.

بيان القوى العسكرية والأمنية: على مجلسي #النواب و #الدولة والمجلس #الرئاسي تحمل مسؤولياتهم. #السبق

2022-08-23 19:57:54

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