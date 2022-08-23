#عاجل|| مصادر عسكرية: الطائرة المُسيرة التي أُسقطت قرب مطار #بنينا العسكري شرق #بنغازي تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

– الطائرة أمريكية الصنع من نوع “MQ-9 Reaper UAV”، وخرجت من قاعدة #كريت اليونانية.

– القوات الأمريكية كانت تُراقب أنشطة “قوات #حفتر” و أنشطة مجموعات #فاغنر الروسية في المنطقة، دون إذن مسبق من السلطات الليبية.

ــ رئيس الاستحواذ بالقوات الجوية الأمريكية، ويل روبر: هذا النوع من الطائرات يتم إسقاطه بسهولة، ولا يمكن القبول به في ساحة المعركة، خاصة أن #الولايات_المتحدة تتطلع لمعارك عالية المستوى.

– من أسقط الطائرة المُسيرة قرب مطار بنينا، هم عناصر الفاغنر، باستهدافها عن طريق منظومة الدفاع الجوي الروسية “#بانتسير”.

– عناصر فاغنر استهدفت الطائرة بالأمس، كرد على عملية اغتيال الصحفية الروسية في إطار الصراع الروسي الغربي في #أوكرانيا.

– الفاغنر كانوا قد أسقطوا طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي من طراز “Q-9A Predator B” في مدينة #ترهونة، يوم 20 نوفمبر 2019م.

– عناصر الفاغنر أسقطوا أيضًا طائرتين تابعتين لـ #الأفريكوم في حرب #طرابلس عام 2019. #السبق









2022-08-23 20:40:13

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