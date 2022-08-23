بيان وزارة الداخلية بِالحكومة الليبية بِشأن تضامنها معَ البيان الصادر عَن الحكوم

بيان وزارة الداخلية بِالحكومة الليبية بِشأن تضامنها معَ البيان الصادر عَن الحكومة الليبية حول تغليب مصلحة الوطن.
– نؤكد على بيان الحكومة وما جاء فيه بشأن تغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات شخصية.
– نؤكد على أن حكومة الوحدة انتهت صلاحيتها وليس لها شرعية.
– نهيب بكافة المنتسبين ونطالب المكونات برفع أقصى درجات الاستعداد والتأهب لحماية الممتلكات العامة والخاصة والمرافق والأهداف الحيوية من أي عبث أو تخريب.
– نطالب بالمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والعمل على فرض الأمن واستتبابه داخل العاصمة طرابلس وكافة المدن والمناطق على التراب الليبي.
– نحذر كافة مكونات الوزارة من الانخراط في أي أعمال قد تهدد الأمن العام أو الالتحاق بأي تشكيلات مسلحة تقف أمام شرعية الحكومة الليبية وحقها في ممارسة مهامها من داخل طرابلس.
– نؤكد أن القانون فوق الجميع وسيكون الرادع لكل من يحمل السلاح لترهيب وترويع الآمنين مع التأكيد على أن (العفو والصفح والمصالحة) هو شعار الحكومة الليبية حكومة كل الليبيين.
#ليبيا_24
2022-08-23 21:11:30
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