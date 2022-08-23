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خبر | رئاسة أركان الرئاسي في بيان عقب اجتماع الحداد مع عدد من قادة المجموعات الم

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | رئاسة أركان الرئاسي في بيان عقب اجتماع الحداد مع عدد من قادة المجموعات المسلحة أبرزهم ” غنيوة – الطرابلسي – الزوبي – محمود بن رجب – محمود حمزة ” و معاذ المنفوخ : نؤكد على التواصل مع جميع الأطراف حتى الوصول لحلول سلمية بعيدًا عن الحرب ، على مجالس النواب و الدولة و الرئاسي تحمل مسؤولياتهم ، و نحذر الأطراف الساعية للإقتتال بجاهزيتنا للدفاع عن #طرابلس . #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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