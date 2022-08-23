خبر | رئاسة أركان الرئاسي في بيان عقب اجتماع الحداد مع عدد من قادة المجموعات الم

خبر | رئاسة أركان الرئاسي في بيان عقب اجتماع الحداد مع عدد من قادة المجموعات المسلحة أبرزهم ” غنيوة – الطرابلسي – الزوبي – محمود بن رجب – محمود حمزة ” و معاذ المنفوخ : نؤكد على التواصل مع جميع الأطراف حتى الوصول لحلول سلمية بعيدًا عن الحرب ، على مجالس النواب و الدولة و الرئاسي تحمل مسؤولياتهم ، و نحذر الأطراف الساعية للإقتتال بجاهزيتنا للدفاع عن #طرابلس . #ليبيا #المرصد









