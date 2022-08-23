بالصور|| بحضور غنيوة والطرابلسي وحمزة وزوبي وبن رجب والفار ولطفي الحراري.. الحدا

بالصور|| بحضور غنيوة والطرابلسي وحمزة وزوبي وبن رجب والفار ولطفي الحراري.. الحداد يجتمع بعدد من القيادات العسكرية وقادة المجموعات المسلحة في قاعدة #أبوستة.

الاجتماع يعتبر الأوسع من نوعه وضم رؤساء الأركان العامة والبرية و الجوية وجهاز المخابرات.

الاجتماع انتهى بالاتفاق علي بيان يدعو للنأي عن الصراعات السياسية ومنع الاقتتال للوصول إلى حل سلمي لإنهاء الصراع بين الأطراف السياسية كافة.

اتفق الحاضرون علي إنشاء لجنة تواصل يقودها أمراء المناطق العسكرية للتواصل بين الأطراف السياسية للوصول لحل سلمي شامل.

كما اتفقوا على أنه في حال تعنت الطرف الذي يقوده أسامة الجويلي وإصراره على الحرب فسيتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الحضور تتبع مباشرة المنفي للدفاع عن العاصمة. #السبق











2022-08-24 00:48:34

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