في أول تعليق على رفض #ليبيا عدة شحنات.. الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة ال

في أول تعليق على رفض #ليبيا عدة شحنات.. الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية: الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا متميزة، ولا تواجه أية عوائق.

– ننفي ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود شحنات مرفوضة من قبل السلطات الليبية.

– إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، إلى ليبيا هذا العام بلغت حوالي ٦٣ ألف و ١٨١ طنا، حتى منتصف أغسطس الجاري.

– فيما يخص صادرات الفلفل إلى دولة ليبيا هذا العام، تم تصدير ٩ شحنات، ولم يصل أية إخطارات رسمية برفض أية شحنات حتى الآن.

– لم يتم فحص أو تصدير أية شحنات زراعية سواء فلفل أو غيره من منفذ #السلوم إلى ليبيا للشركة المذكور اسمها في البيانات المنسوبة إلى السلطات الليبية والمتداولة علي صفحات التواصل الاجتماعي.

– هذه الشحنة المشار إليها لم يتم تصديرها بالطرق القانونية حيث أنه لم يتم فحصها من الحجر الزراعي المصري.

– لم يتم تصدير أية شحنات لمحصول الجوافة إلى ليبيا، نهائيا منذ بداية هذا العام وحتي اليوم.

– كل ما يثار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حول رفض شحنات جوافة مصرية من قبل الحجر الزراعي بليبيا، ليس له أي أساس من الصحة.

– بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال عام ٢٠٢٠ حوالي ٦١ ألف و ٩٠٠ طن، وخلال عام ٢٠٢١ بلغت حوالي ٨٩ ألف و ٧٩٥ طن. #السبق (بيان)

2022-08-24 01:32:12

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