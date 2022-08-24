المجلس الاجتماعي لقبيلة #القذاذفة بمدينة #سبها يُهدد في بيان مرئي بسحب أبناء الق

المجلس الاجتماعي لقبيلة #القذاذفة بمدينة #سبها يُهدد في بيان مرئي بسحب أبناء القبيلة من قوات #الكرامة حال عدم إنهاء حصار #بوهادي.
البيان: تحولت مهمة القوات المسلحة من المحافظة على #ليبيا لمداهمة الأحياء السكنية لأهلنا وتهديدهم.
البيان: القبيلة تطلب على الفور إنهاء هذا الحصار على بوهادي والتوجه لاستتباب الأمن والأمان المفقودين في ليبيا.
البيان: نراقب ما يعانيه أهلنا في بوهادي من محاصرة وتضييق وهو أمر له دلالات مفادها تحقيق أهداف سياسية للنيل من تاريخ قبيلة القذاذفة.
البيان: ما يجري اليوم في بوهادي و #محروق_الشاطئ يجعل القبيلة وأبنائها هدفًا لمشروع سياسي يتمثل في القبض على أبناء القبيلة.
البيان: محاصرة وقفل الطرقات والمدارس والمحلات هو أمر يعيد للأذهان التهجير القسري الذي حدث في الكثير من المدن والقرى الليبية.
البيان: قبيلة القذاذفة لها حق المواطنة والعيش بكرامة على التراب الليبي شأنها شأن كل المكونات الاجتماعية في ليبيا. #السبق
2022-08-24 02:18:05
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