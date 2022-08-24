نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الاربعاء ( 24/08/2

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء ( 24/08/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء قليلة السحب.

• الريح بحري الي شرش ســـرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر من حين الى أخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الساحل من شحات الى طبرق

• الريح بحري الى شرش سرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

التاريخ:24/08/2022