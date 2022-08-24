حقيقة البيان المتداول باسم المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي

خالد #الزايدي محامي المترشح الرئاسي #سيف_الإسلام القذافي: البيان المتداول باسم المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي مزور.

– سيف الإسلام بعيد كل البعد عن التجادبات والصراع السياسي الحاصل الآن.

– سيف الإسلام قدم مبادرته الاخيرة بخصوص إجراء #الانتخابات الرئاسية، واعلن استعداده للانسحاب من سباق الانتخابات، شريطة انسحاب كل المترشحين الجدلين.

– سيف الإسلام أحرج متصدري المشهد السياسي من المتمسين بمناصبهم على مدار السنوات الماضية بمبادرته.

– المبادرة حذرت مما نشاهده اليوم من تصعيد عسكري يهدد حياة المواطنين الأبرياء العزل في عاصمتنا الحبيبة #طرابلس. #السبق (تصريحات صحفية)