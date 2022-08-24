المحلل السياسي أحمد #المهدوي: البيان الصادر عن الحكومة الليبية المكلفة من مجلس #النواب برئاسة فتحي #باشاغا بمثابة إعلان حرب.

ــ هذا البيان بمثابة إعلان استخدام القوة بدلاً من القانون والسلام.

ــ باشاغا يحاول استقطاب من هم مع #الدبيبة، وأن يُطمئنهم بخطاب الطمأنينة والعفو والصلح والتسامح، مع من لا يحمل السلاح ضد القوات الشرعية، “كما يصفها”، وهي القوات التابعة له.

ــ من الصعب الحديث عن حوار حقيقي، فالأطراف الليبية أصبحت متباعدة في الأفكار والتوجهات.

ــ تأملنا في وقت سابق بوجود تقارب بين مجلسي النواب و #الدولة، ورأينا استثمار الوضع الفوضوي في #ليبيا، لمصالح خاصة.

ــ من هم الآن على رأس هرم مجلسي النواب والدولة، يُغلبون المصالح الخاصة، على المصلحة العليا ومصلحة الوطن في الذهاب للانتخابات.

ــ هذا الأمر يكاد أن يتم تشبيهه بالابتزاز السياسي لكلا الطرفين، فكل طرف يحاول ابتزاز الآخر سياسيًا، لتحقيق مكاسب له في ليبيا.

ــ الأوضاع المعيشية والأمنية تزداد سوءًا في غرب بلاد. #السبق (تصريحات تليفزيونية)

2022-08-24 13:08:59

1661346539