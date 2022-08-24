النائب العام، الصديق الصور:

– التحقيقات ضد مسربي امتحانات الثانوية العامة ستطال الجميع .

– أحلنا الكثير من الموظفين والمدرسين إلى التحقيق الإداري، وقد تصل للتحقيق الجنائي في حال ثبوت التقصير والإهمال وإساءة استعمال السلطة.

– الإجراءات ستطول المراقبين، بعد تحديد أسماء الطلبة المستفيدين من الغش، وجرى تحرير محاضر لهم، وستصل العقوبة إلى الحرمان من الامتحان.

– تلقينا بلاغًا من إدارة التقويم والامتحانات بشكل شفهي بوجود خرق داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة.

– هذا الخرق أدى إلى تسريب الأسئلة وحلها وإعادتها مرة أخرى للطلبة، وهو ما يُشكِّل جريمة غش، والإضرار بالمصلحة العامة.

– مكتب النائب العام تفاعل مع البلاغ بشكل عاجل، وتوصَّل الاستدلال الفني إلى الأشخاص المتهمين، وجرى ضبط أحدهم، وجارٍ ضبط الآخرين.

– هناك قصور في لجنة مراقبة الامتحان، نظرًا لأن المسألة تبدأ من داخل قاعات الامتحانات.

#ليبيا_24

2022-08-24 14:23:34

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