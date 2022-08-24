النائب_العام الصديق #الصور عن الإجراءات المتخذة ضد مسربي امتحانات #الثانوية الع

#النائب_العام الصديق #الصور عن الإجراءات المتخذة ضد مسربي امتحانات #الثانوية العامة: التحقيقات ستطال الجميع.

ــ أحلنا الكثير من الموظفين والمدرسين إلى التحقيق الإداري، وقد تصل للتحقيق الجنائي في حال ثبوت التقصير والإهمال وإساءة استعمال السلطة.

ــ الإجراءات ستطول المراقبين، بعد تحديد أسماء الطلبة المستفيدين من الغش، وجرى تحرير محاضر لهم، وستصل العقوبة إلى الحرمان من الامتحان.

ــ تلقينا بلاغًا من إدارة التقويم و #الامتحانات بشكل شفهي بوجود خرق داخل قاعات امتحانات الثانوية العامة.

ــ هذا الخرق أدى إلى تسريب الأسئلة وحلها وإعادتها مرة أخرى للطلبة، وهو ما يُشكِّل جريمة غش، والإضرار بالمصلحة العامة.

ــ مكتب النائب العام تفاعل مع البلاغ بشكل عاجل، وتوصَّل الاستدلال الفني إلى الأشخاص المتهمين، وجرى ضبط أحدهم، وجارٍ ضبط الآخرين.

ــ هناك قصور في لجنة مراقبة الامتحان، نظرًا لأن المسألة تبدأ من داخل قاعات الامتحانات. #السبق (تصريحات تليفزيونية)

2022-08-24 14:35:59

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