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صور | وليد اللافي وعبد الشفيع بوزلاعة وزيرا الدولة للاتصال والرياضة بحكومة الدبي

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وليد اللافي وعبد الشفيع بوزلاعة وزيرا الدولة للاتصال والرياضة بحكومة الدبيبة يزوران قناة #ليبيا الرياضية للوقوف على سير العمل بها. #المرصد




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ليبيا مباشر

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