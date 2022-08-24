صور | وليد اللافي وعبد الشفيع بوزلاعة وزيرا الدولة للاتصال والرياضة بحكومة الدبي

صور | وليد اللافي وعبد الشفيع بوزلاعة وزيرا الدولة للاتصال والرياضة بحكومة الدبيبة يزوران قناة #ليبيا الرياضية للوقوف على سير العمل بها. #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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