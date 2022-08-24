عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: – حكومة الدبيبة بتعنتها وتشبثها بالسلطة هي م

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– حكومة الدبيبة بتعنتها وتشبثها بالسلطة هي من تفرض الحل العسكري.

– إذا فشل التسليم والاستلام بين حكومة باشاغا وحكومة الدبيبة المنتهية الولاية؛ فالحل العسكري هو الخيار الأخير.

– الكل يدعو إلى التهدئة وتسليم واستلام السلطة بشكل سلس مع ضمانات لإدماج التشكيلات المسلحة.

– بقاء الوضع كما هو عليه والاستماع لتصريحات البعثة الأممية التي تدعو إلى التهدئة وضبط النفس لن يحل أي مشكلة.

– التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي كلها تدخلات سافرة لا تسمن ولا تغني من جوع، والتصريحات الأخيرة لنورلاند كلام غير عقلاني.

– إذا كان هناك وزارة خارجية ليبية في دولة ذات سيادة لخاطبت الإدارة الأمريكية وطالبتها بسحب سفيرها بسبب تدخلاته في الشأن الليبي.

– كان من المفترض على لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مخاطبة الأمم المتحدة بسبب تدخلات السفير الأمريكي.

#ليبيا_24

2022-08-24 14:19:27

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