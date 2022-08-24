بالصور.. في مؤشر على قرب العملية العسكرية التي تلوح بها حكومة #باشاغا المكلفة من مجلس #النواب.. أسامة #جويلي اللواء المُقال من جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية بقرار من #الدبيبة، يتفقد سرية الإسناد الطبية التابعة لقواته بعد جمعها جنوب غرب #طرابلس، ويؤكد: يجب تقديم الخدمات الطبية للجريح بغض النظر عن هويته، حتى إذا كان ينتمي للطرف الآخر في حالة الاشتباك.

ــ مسيرتنا مع بعضنا منذ 2011م وما بعدها، ونحن نركز على تقديم الخدمة الطبية لكل من يحتاج.

ــ نُثمن جهوزيتكم، والآليات مجهزة بكل ما تحتاجه من أجهزة طوارئ، حيث أن القيادة والإدارة تفهم عملها.

ــ هذا ليس بجديد عليكم، ورأينا أدائكم في الحرب الماضية، كيف كان متميزًا جدًا، رغم المخاطر.

ــ العديد من زملائكم نحتسبهم عند الله من الشهداء، كانوا شجعان بصورة منقطعة النظير في إسعاف الحالات رغم القصف والمخاطر الكبير.

ــ عملكم ممتاز وسياراتكم مجهزة، ونتمنى من الجميع أن يكونوا بمثل هذا التنظيم. #السبق









2022-08-24 16:05:20

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